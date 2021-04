Il bollettino in Liguria | 323 nuovi casi su 4 313 tamponi Sette decessi | ricoveri in calo -22

Advertising

infoitinterno : Covid: 48 casi e un morto nell'imperiese. In Liguria 323 nuovi contagi/Il bollettino - infoitinterno : Covid Liguria, oggi 323 contagi e 7 morti: bollettino 16 aprile - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Liguria #Coronavirus #COVID?19 - lifestyleblogit : Covid Liguria, oggi 323 contagi e 7 morti: bollettino 16 aprile - - fisco24_info : Covid Liguria, oggi 323 contagi e 7 morti: bollettino 16 aprile: I dati della Regione -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Liguria

ILDEL 16 APRILE Nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 15.943 nuovi positivi; ... 9.885 in Friuli Venezia Giulia, 9.896 in Abruzzo, 7.697 nelle Marche, 6.999 in, 5.642 in ......sullacentrale. Mari: da molto mossi ad agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; molto mossi i restanti bacini meridionali e il Mar Ligure settore di Ponente al largo.di ...Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alle riaperture annunciate dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Speriamo quindi di rientrare in questa fascia già dal 26 aprile e ...Sono 126.485 i liguri che ad oggi hanno concluso il ciclo vaccinale. Toti: “Cala l'indice Rt e anche la pressione sui nostri ospedali, per il 26 aprile speriamo di poter ritornare in zona gialla” ...