“Ignorante e vergognosa” Valentina Persia demolita La frase all’Isola dei famosi fa ‘rabbrividire’ tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) Si è rivelato più serio di quanto si immaginasse l’incidente all’occhio destro di Elisa Isoardi che, durante la puntata di ieri 15 aprile dell’Isola dei, ha comunicato per questo di dover abbandonare il gioco. L’incidente è successo il girono prima, quando la naufraga era intenta a cucinare la cena per lei, Vera Gemma e Myrea Stabile, e un lapillo le è finito nell’occhio. Inizialmente la naufraga non era sembrata così preoccupata, poi è stata prelevata da Playa Esperanza per un controllo medico. “Ho pensato al peggio“, ha detto durante la puntata andata in onda giovedì 15 aprile rivolgendosi a Ilary Blasi. Poi ha continuato: “Ieri sera ho cucinato per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento e un lapillo rovente mi è finito nell’occhio ed ha colpito la sclera, fortunatamente non la pupilla. Non vedevo più“. “Il medico ti ha rassicurato, giusto? Ha detto che ...