(Di venerdì 16 aprile 2021) Tira e molla per la partecipazione didei? Dopo i rumor iniziali oggi alcune testate giornalistiche hanno parlato di un rifiuto all’ultimo minuto per l’ex gieffino. Nuovo hariportato le parole di un’amica di. Secondo la fonte del noto settimanale la sorella di Belen avrebbe convinto il compagno a non partecipare al programma: “Lei non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5. Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convintoa rinunciare“. Eppure alla fine il bel trentino sbarcherà davvero in Honduras. Poco fa Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha confermato la presenza dinel reality di Canale 5. E se ...

Advertising

MondoTV241 : Isola, Ignazio Moser prossimo naufrago? Il no di Cecilia e il cachet importante #ignaziomoser #isoladeifamosi - zazoomblog : Cecilia Rodriguez svela tutto di mezzo il fidanzato Ignazio Moser - #Cecilia #Rodriguez #svela #tutto - BITCHYFit : Ignazio Moser sbarca a L’Isola dei Famosi: ci sarà anche Cecilia Rodriguez - moonalu__ : Davvero ci sarà Ignazio Moser all'Isola? #isola - zazoomblog : Isola dei Famosi Ignazio Moser nel cast: ecco il ruolo di Cecilia Rodriguez - #Isola #Famosi #Ignazio #Moser #cast… -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

È infatti fallita la trattativa che avrebbe dovuto far approdare nel reality di l'ex gieffino. Tutto per la gelosia della fidanzata Cecilia Rodriguez, secondo quanto svelato da un'amica.Nonostante i fan die Cecilia Rodriguez non siano d'accordo con la sua nuova avventura TV, l'ex ciclista con la passione per il vino sta per arrivare sull' Isola dei Famosi 2021 .sbarca in ...Cecilia Rodriguez torna ancora una volta al centro dell'attenzione con una delle sue ultime storie di Instagram in risposta.Oroscopo Ada Alberti, 17-18 aprile: le previsioni del weekend segno per segno Come di consueto il venerdì pomeriggio nella trasmissione di Barbara d’Urso ...