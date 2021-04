Advertising

sportli26181512 : Iezzo: 'De Zerbi ha l'ambizione giusta per il Napoli': L'ex portiere azzurro: 'Nonostante questo Gattuso meriterebb… - salvione : Iezzo: 'De Zerbi ha l'ambizione giusta per il Napoli' - napolipiucom : #Iezzo: De Zerbi è ponto per il ... - apetrazzuolo : L'EX - Iezzo: 'De Zerbi ha l'ambizione giusta per sostituire Gattuso sulla panchina del Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Iezzo Zerbi

NAPOLI - L'ex portiere Gennaroè intervenuto ai microfoni di Radio Crc : "Ho parlato in diretta tv con De, secondo me ha l'ambizione giusta per sostituire Gattuso sulla panchina del Napoli. Volevo convocare Calaiò per ...Depronto per allenare il Napoli . Queste le parole di microfoni di radio CCRC di Gennaro. L'ex portiere del Napoli ha parlato di Decome possibile sostituto di Gattuso . 'Ho parlato in diretta tv con De, secondo me ha l'ambizione giusta per sostituire Gattuso sulla ...NAPOLI - L'ex portiere Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: "Ho parlato in diretta tv con De Zerbi, secondo me ha l'ambizione giusta per sostituire Gattuso sulla panchina del Napoli.Gennaro Iezzo a Radio Crc: "De Zerbi ha l'ambizione giusta per ereditare il Napoli da Gattuso. Pronto per una grande piazza" ...