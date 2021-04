Idroscalo | riapre al culto la chiesetta della “Madonna del lago”

Advertising

Domenica 18 aprile, alle 12, all'si celebrerà la Messa per la riapertura al culto della chiesetta dedicata alla Madonna del lago. Si tratta di un piccolo edificio, situato vicino l'ingresso Riviera Est, attorniato da ...Milano, 12 aprile 2021 - Nei pressi dell'ingresso Riviera Est, in un angolo verde con alberi e roseti, vi è un piccolo edificio realizzato tra il 1956 e il 1957 dall'Architetto Vittorio Gandolfi: la ...In pochi la conoscono, ma all’interno del Parco dell’Idroscalo, vicino all’ingresso Riviera Est, si nasconde una piccola chiesetta, attorniata da alberi e roseti, dedicata alla “Madonna del lago”. Rea ...Domenica 18 aprile, alle 12, monsignor Franco Agnesi, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Milano, celebrerà una Santa Messa per la riapertura al culto dell’edificio sacro all'Idroscalo di Milano, la ...