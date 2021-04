Iachini: 'Vlahovic? La Fiorentina ha le armi per tenerlo' (Di venerdì 16 aprile 2021) FIRENZE - " Sapevo dal mio ritorno che il calendario ci avrebbe impegnato molto con partite anche difficili. La caratura degli avversari è importante e rispetto alle altre stagioni ci arriviamo con ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021) FIRENZE - " Sapevo dal mio ritorno che il calendario ci avrebbe impegnato molto con partite anche difficili. La caratura degli avversari è importante e rispetto alle altre stagioni ci arriviamo con ...

Advertising

sportli26181512 : Iachini: 'Vlahovic? La Fiorentina ha le armi per tenerlo': Il tecnico: 'Intanto deve concentrarsi sul finale, poi p… - forzaroma : Iachini avverte la Roma: 'La Fiorentina può convincere #Vlahovic a rimanere' #ASRoma - siamo_la_Roma : ??#Iachini parla di #Vlahovic ??”Penso che la #Fiorentina abbia gli strumenti per convincerlo a restare” ??Tutte le p… - PagineRomaniste : Mercato, #Iachini: '#Vlahovic? La #Fiorentina ha tutti gli strumenti per convincerlo a rimanere' #ASRoma - LAROMA24 : Calciomercato Roma, Iachini: 'Vlahovic? La Fiorentina ha tutti gli strumenti per convincerlo a restare' #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Iachini Vlahovic Iachini: 'Vlahovic? La Fiorentina ha le armi per tenerlo' Così, in conferenza stampa, Beppe Iachini ha presentato il prossimo impegno della sua Fiorentina attesa a Reggio Emilia dal Sassuolo . " Contro Genoa e Atalanta abbiamo tenuto botta, ma bisogna ...

Fiorentina, l'ex Pecci: "Vlahovic va trattenuto a tutti i costi" L'ex Fiorentina Eraldo Pecci punta tutto su Vlahovic e parla dell'allenatore giusto per la Fiorentina del futuro L'ex giocatore della Fiorentina ... ALLENATORE - "Non ho mai visto Iachini segnare un gol: ...

Sassuolo, De Zerbi: “Raccolto meno di quanto meritato” Le dichiarazioni del tecnico dei nero verdi, Roberto De Zerbi, alla vigilia della gara di campionato contro la Fiorentina ...

Sassuolo-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici La doppietta del gioiello Dusan Vlahovic nel secondo tempo non è riuscita ad evitare ... il passivo sarebbe stato ben più pesante per gli uomini di Beppe Iachini, la cui difesa è andata costantemente ...

Così, in conferenza stampa, Beppeha presentato il prossimo impegno della sua Fiorentina attesa a Reggio Emilia dal Sassuolo . " Contro Genoa e Atalanta abbiamo tenuto botta, ma bisogna ...L'ex Fiorentina Eraldo Pecci punta tutto sue parla dell'allenatore giusto per la Fiorentina del futuro L'ex giocatore della Fiorentina ... ALLENATORE - "Non ho mai vistosegnare un gol: ...Le dichiarazioni del tecnico dei nero verdi, Roberto De Zerbi, alla vigilia della gara di campionato contro la Fiorentina ...La doppietta del gioiello Dusan Vlahovic nel secondo tempo non è riuscita ad evitare ... il passivo sarebbe stato ben più pesante per gli uomini di Beppe Iachini, la cui difesa è andata costantemente ...