Puntellare la difesa, sistemare la classifica, concedersi il prima possibile un finale di stagione tranquillo. Gli obiettivi sono chiari, ora viene il difficile. Realizzarli. "Sono appena arrivato ...

Ultime Notizie dalla rete : Iachini Vlahovic Iachini: 'Vlahovic? La Fiorentina ha le armi per farlo restare' "Sono appena arrivato quindi di lavoro insieme ne abbiamo poco - dice Beppe Iachini - ma vedo ... Anche perché davanti i gol adesso arrivano considerando lo stato di grazia di Vlahovic. Il cui futuro ...

Fiorentina, Iachini: 'Vlahovic? Il presidente saprà come convincerlo per il futuro. Lavoriamo per salvarci presto' Commenta per primo Beppe Iachini , tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il ... VLAHOVIC - 'La Fiorentina ha tutti gli strumenti per trattenerlo, il ...

Sassuolo – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale La partita Sassuolo - Fiorentina del 17 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentunesima giornata di Serie A ...

