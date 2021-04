Iachini: “Nessuno ha la bacchetta magica. Dobbiamo ritrovare solidità difensiva. Castrovilli? Nelle ultime settimane ci darà una grossa mano” (Di venerdì 16 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Beppe Iachini ha parlato della sfida di domani contro il Sassuolo partendo dalla condizione della sua Fiorentina dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta: “Nessuno ha la bacchetta magica ma i ragazzi hanno mostrato la disponibilità e l’impegno giusti. Domenica contro l’Atalanta abbiamo avuto un avversario ostico che da tanti anni gioca insieme e abbiamo tenuto botta. Dobbiamo ritrovare la solidità difensiva che l’hanno scorso ci ha permesso di fare risultato. È importante ritrovare l’attenzione al dettaglio che ti permette di non prendere gol. Con l’Atalanta abbiamo visto cose buone e con i ragazzi stiamo ritrovando determinati meccanismi, come il fuorigioco per non portare gli avversari in area. ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Beppeha parlato della sfida di domani contro il Sassuolo partendo dalla condizione della sua Fiorentina dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta: “ha lama i ragazzi hanno mostrato la disponibilità e l’impegno giusti. Domenica contro l’Atalanta abbiamo avuto un avversario ostico che da tanti anni gioca insieme e abbiamo tenuto botta.lache l’hanno scorso ci ha permesso di fare risultato. È importantel’attenzione al dettaglio che ti permette di non prendere gol. Con l’Atalanta abbiamo visto cose buone e con i ragazzi stiamo ritrovando determinati meccanismi, come il fuorigioco per non portare gli avversari in area. ...

