I nuovi colori delle regioni da lunedì 19 aprile: Campania unica a passare in arancione. Puglia rischia il lockdown (Di venerdì 16 aprile 2021) Come ogni venerdì è atteso il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sulla base del quale verranno decisi i nuovi colori delle regioni. Le indicazioni che la cabina di regia si prepara a dare al ministero della Salute dovrebbero portare la Campania in zona arancione, mentre si prevede che Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta rimangano in zona rossa. Nel pomeriggio verranno firmate le ordinanze, che entreranno in vigore a partire da lunedì 19 aprile. Tutte le altre regioni sono in arancione. La zona gialla è ancora sospesa per decreto. In tante regioni l’incidenza dei positivi al Coronavirusogni 100 mila abitanti sta calando e anche la pressione dei ricoveri sulle strutture ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021) Come ogni venerdì è atteso il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sulla base del quale verranno decisi i. Le indicazioni che la cabina di regia si prepara a dare al ministero della Salute dovrebbero portare lain zona, mentre si prevede che, Sardegna e Valle d’Aosta rimangano in zona rossa. Nel pomeriggio verranno firmate le ordinanze, che entreranno in vigore a partire da19. Tutte le altresono in. La zona gialla è ancora sospesa per decreto. In tantel’incidenza dei positivi al Coronavirusogni 100 mila abitanti sta calando e anche la pressione dei ricoveri sulle strutture ...

Advertising

Virus1979C : Regioni, i nuovi colori: cambia la Campania, ancora rosse Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta e la Lombardia resta arancione. (Corriere) - RadioTadino : RT @SkyTG24: Covid, i nuovi colori delle regioni: chi passa in zona rossa e arancione da lunedì - bizcommunityit : Regioni in zona rossa e arancione: i nuovi colori, oggi - infoitinterno : Monitoraggio ISS, Rt nazionale scende a 0,85: le ipotesi sui nuovi colori - infoitinterno : Coronavirus: scende a 0,85 l'Rt italiano. I nuovi colori delle regioni, Lombardia resta in arancione -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi colori Nuovi colori Regioni: Campania diventa zona arancione. Puglia, Sardegna e Val d'Aosta zona rossa I colori delle Regioni oggi Oggi abbiamo in zona rossa Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta e Campania con quest'ultima che passerà in zona arancione da lunedì. Sono invece in zona arancione oggi Abruzzo,...

Le Ultraboost Dna di Adidas che personalizzi con i Lego Sì, perché i mattoncini Lego che siamo abituati sin da piccoli a comporre in forme e colori sempre nuovi qui si possono utilizzare in scala ridotta per rendere le proprie scarpe assolutamente ...

Benda Sporty, nuova piccola custom sportiva Benda Motorcycle è un nuovo marchio che si affaccia al mercato italiano. Il primo esemplare ad arrivare in commercio è la BD300 Sporty, una custom dal carattere sportivo caratterizzata da un design mo ...

Lo Stato profondo e i rapporti internazionali del Giappone Per la versione integrale della carta, scorri fino a fine articolo. La carta inedita a colori della settimana è dedicata allo Stato profondo del Giappone. Venerdì 16 aprile il primo ministro giappones ...

delle Regioni oggi Oggi abbiamo in zona rossa Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta e Campania con quest'ultima che passerà in zona arancione da lunedì. Sono invece in zona arancione oggi Abruzzo,...Sì, perché i mattoncini Lego che siamo abituati sin da piccoli a comporre in forme esemprequi si possono utilizzare in scala ridotta per rendere le proprie scarpe assolutamente ...Benda Motorcycle è un nuovo marchio che si affaccia al mercato italiano. Il primo esemplare ad arrivare in commercio è la BD300 Sporty, una custom dal carattere sportivo caratterizzata da un design mo ...Per la versione integrale della carta, scorri fino a fine articolo. La carta inedita a colori della settimana è dedicata allo Stato profondo del Giappone. Venerdì 16 aprile il primo ministro giappones ...