I migliori PC portatili sotto i 1000 euro | la classifica del 2021

(Di venerdì 16 aprile 2021) I pcsono ormai una costante della nostra quotidianità. Un anno dopo la rivoluzione globale del lavoro da remoto e della didattica a distanza si cominciano ad intravedere i primi segnali importanti di questa trasformazione digitale. Secondo lo studio Future of Work and Digital Transformation effettuato da Lenovo, la stragrande maggioranza delle aziende – l’83% – si aspetta che il lavoro prosegua da remoto per almeno il 50% del tempo, mentre il 60% dei dipendenti non solo concorda ma lo ritiene un fatto positivo. Tra i risultati più significativi emerge che i dipendenti si sono adattati alla nuova modalità di lavoro da casa. La grande maggioranza degli intervistati, l’83%, chiede di proseguire nella modalità di lavoro ibrida e che le aziende sono più che felici di accontentarli perché migliora il coinvolgimento delle persone e consente di attirare talenti. Una ...

Advertising

5_migliori : Le 5 Migliori Barbecue Portatili a Gas 2021 - TEC_ANALYZERS : News Campionatori ATEX per liquidi @tec_analyzers -

Ultime Notizie dalla rete : migliori portatili

... sia nella versione base che in quella X3 Pro, è sempre fra ismartphone su Amazon per ... 6 TB, Unità Disco Esterna per Desktop, USB 3.0, per PC Desktop, Workstation, PCe Mac, 2 ...La piattaforma MusicCast di Yamaha continua a evolversi e rimane uno dei modiper allestire un impianto multiroom e godersi la musica in streaming Ascoltare la propria ...e speaker...Come riferisce il portale Gianlucadimarzio.com, il Cies ha effettuato uno studio sul tempo effettivo di gioco nei cinque top campionati europei prendendo in esame tutte le partite giocate dal 1° lugli ...La digitalizzazione sta favorendo l’utilizzo dei servizi digitali bancari, con un forte aumento dell’online banking.