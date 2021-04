I commercialisti contro la Regione Campania. Fulvio Bonavitacola ospite di “Diritto e Rovescio” su Rete 4 (Di venerdì 16 aprile 2021) di Erika Noschese E’ ormai guerra tra i commercialisti salernitani e la Regione Campania. ospite del programma “Diritto e Rovescio” su Rete 4, il vice presidente Fulvio Bonavitacola ha ribadito che la categoria non è tra le prioritarie da vaccinare. Una polemica sollevata ormai diverse settimane fa e che va avanti ancora oggi. Da Palazzo Santa Lucia nessun passo indietro: nel piano della vaccinazione anti covid i commercialisti non saranno inseriti, non a breve termine almeno. Tra i temi affrontati sulla Rete Mediaset, di fatti, l’avanzamento della campagna vaccinale in questa settimana, considerata decisiva anche per prendere decisioni rispetto al possibile allentamento delle misure anti-Covid, la ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 16 aprile 2021) di Erika Noschese E’ ormai guerra tra isalernitani e ladel programma “” su4, il vice presidenteha ribadito che la categoria non è tra le prioritarie da vaccinare. Una polemica sollevata ormai diverse settimane fa e che va avanti ancora oggi. Da Palazzo Santa Lucia nessun passo indietro: nel piano della vaccinazione anti covid inon saranno inseriti, non a breve termine almeno. Tra i temi affrontati sullaMediaset, di fatti, l’avanzamento della campagna vaccinale in questa settimana, considerata decisiva anche per prendere decisioni rispetto al possibile allentamento delle misure anti-Covid, la ...

