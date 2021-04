“i” come ignoranza. Le 9 “i” del nostro Governo ai tempi del Covid: tutte le promesse mai mantenute (Di venerdì 16 aprile 2021) Quando ho guardato il film “Il giorno della marmotta”, con un impagabile Bill Murray, la storia di un tizio che si ritrova a vivere sempre la stessa giornata, ho pensato che si trattasse di una idea divertente e di certo assurda. Ho riconsiderato la cosa e ho dovuto ammettere che a volte la realtà supera in modo considerevole la fantasia. Dopo oltre un anno dall’inizio dell’incubo Covid-19, infatti, siamo al punto di partenza, salvo camionate di banchi a rotelle che fanno la muffa in scuole chiuse, divieti di uscita e zone rosse (l’anno scorso non le chiamavano zone rosse, ma il succo è quello) e persone che, rispetto all’anno scorso, ormai proprio non ce la fanno più, stremate più dalla totale incompetenza dei nostri governanti che dallo spettro del virus. Nel film, per uscire dall’incubo, Murray diventa consapevole di alcune dinamiche della sua vita e così ho ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Quando ho guardato il film “Il giorno della marmotta”, con un impagabile Bill Murray, la storia di un tizio che si ritrova a vivere sempre la stessa giornata, ho pensato che si trattasse di una idea divertente e di certo assurda. Ho riconsiderato la cosa e ho dovuto ammettere che a volte la realtà supera in modo considerevole la fantasia. Dopo oltre un anno dall’inizio dell’incubo-19, infatti, siamo al punto di partenza, salvo camionate di banchi a rotelle che fanno la muffa in scuole chiuse, divieti di uscita e zone rosse (l’anno scorso non le chiamavano zone rosse, ma il succo è quello) e persone che, rispetto all’anno scorso, ormai proprio non ce la fanno più, stremate più dalla totale incompetenza dei nostri governanti che dallo spettro del virus. Nel film, per uscire dall’incubo, Murray diventa consapevole di alcune dinamiche della sua vita e così ho ...

Ultime Notizie dalla rete : come ignoranza Venerdi 16 Aprile 2021 Sky e Premium Cinema, Breaking Surface - Trattieni il respiro ... l'immaturita' si perde via via, l'ignoranza puo' diventare istruzione e l'ubriachezza sobrieta', ... (PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464) Amici come noi Classica commedia con ...

Olbia, il grido d'aiuto delle guide turistiche: "noi senza ristori, la Regione risponda" ... benché grandemente sottostimato; da parte del governo esiste una sostanziale ignoranza delle ... la nostra categoria non è mai stata considerata a dovere, ma sempre tenuta come ultima ruota del carro, ...

Luca Ward: "Le critiche contro il doppiaggio italiano? Sono fatte per ignoranza" Il doppiatore e attore italiano Luca Ward ha dichiarato che le critiche che spesso vengono rivolte contro il doppiaggio italiano nascono semplicemente dall'ignoranza. Luca Ward ha commentato le critic ...

