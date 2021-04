I certificati anagrafici adesso li può rilasciare anche la tabaccheria: ecco quali documenti si possono chiedere (Di venerdì 16 aprile 2021) SENIGALLIA - Su iniziativa dell'assessore ai servizi alla persona Cinzia Petetta e dell'intera Giunta, con la collaborazione di FIT federazione italiana tabaccai, a Senigallia i certificati anagrafici ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 16 aprile 2021) SENIGALLIA - Su iniziativa dell'assessore ai servizi alla persona Cinzia Petetta e dell'intera Giunta, con la collaborazione di FIT federazione italiana tabaccai, a Senigallia i...

senigalliaweb : #Senigallia #ServiziCittadini i certificati anagrafici potranno essere rilasciati anche in tabaccheria garantendo,… - M5sInfo : RT @ComuneMarino: SERVIZI DI PROSSIMITA' : CERTIFICATI ANAGRAFICI IN TABACCHERIA Da giovedì 15 aprile 2021 sarà possibile richiedere i cer… - marco_mdp : RT @ComuneMarino: SERVIZI DI PROSSIMITA' : CERTIFICATI ANAGRAFICI IN TABACCHERIA Da giovedì 15 aprile 2021 sarà possibile richiedere i cer… - marino5stelle : RT @ComuneMarino: SERVIZI DI PROSSIMITA' : CERTIFICATI ANAGRAFICI IN TABACCHERIA Da giovedì 15 aprile 2021 sarà possibile richiedere i cer… - CarloColizza : RT @ComuneMarino: SERVIZI DI PROSSIMITA' : CERTIFICATI ANAGRAFICI IN TABACCHERIA Da giovedì 15 aprile 2021 sarà possibile richiedere i cer… -

Ultime Notizie dalla rete : certificati anagrafici I certificati anagrafici adesso li può rilasciare anche la tabaccheria: ecco quali documenti si possono chiedere SENIGALLIA - Su iniziativa dell'assessore ai servizi alla persona Cinzia Petetta e dell'intera Giunta, con la collaborazione di FIT federazione italiana tabaccai, a Senigallia i certificati anagrafici come il certificato di residenza o dello stato di famiglia potranno essere rilasciati anche in tabaccheria garantendo in questo modo una semplificazione nell'accesso ai servizi ...

A Senigallia certificati anagrafici rilasciati anche in tabaccheria Su iniziativa dell'assessore ai servizi alla persona Cinzia Petetta , con la collaborazione di FIT federazione italiana tabaccai, a Senigallia i certificati anagrafici come il certificato di residenza o dello stato di famiglia potranno essere rilasciati anche in tabaccheria garantendo in questo modo una semplificazione nell'accesso ai servizi ...

A Senigallia certificati anagrafici rilasciati anche in tabaccheria Su iniziativa dell’assessore ai servizi alla persona Cinzia Petetta, con la collaborazione di FIT federazione italiana tabaccai, a Senigallia i certificati anagrafici come il certificato di residenza ...

Certificati anagrafici in tabaccheria: il via Da ieri per i cittadini senigalliesi è possibile rivolgersi ai tabaccai per le certificazioni anagrafiche. Un servizio partito con una apposita delibera della Giunta comunale e con la stipula di una c ...

SENIGALLIA - Su iniziativa dell'assessore ai servizi alla persona Cinzia Petetta e dell'intera Giunta, con la collaborazione di FIT federazione italiana tabaccai, a Senigallia icome il certificato di residenza o dello stato di famiglia potranno essere rilasciati anche in tabaccheria garantendo in questo modo una semplificazione nell'accesso ai servizi ...Su iniziativa dell'assessore ai servizi alla persona Cinzia Petetta , con la collaborazione di FIT federazione italiana tabaccai, a Senigallia icome il certificato di residenza o dello stato di famiglia potranno essere rilasciati anche in tabaccheria garantendo in questo modo una semplificazione nell'accesso ai servizi ...Su iniziativa dell’assessore ai servizi alla persona Cinzia Petetta, con la collaborazione di FIT federazione italiana tabaccai, a Senigallia i certificati anagrafici come il certificato di residenza ...Da ieri per i cittadini senigalliesi è possibile rivolgersi ai tabaccai per le certificazioni anagrafiche. Un servizio partito con una apposita delibera della Giunta comunale e con la stipula di una c ...