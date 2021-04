‘I Buoni Sani’ | dove la cucina incontra il benessere

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ama definirlanaturale. Perché si basa sull’impiego di cibo vero, integro, non manipolato dall’industria alimentare, stagionale e il più possibile a chilometro zero. Laura Castoldi, 49 anni, mamma di due figli, è la mente de ‘I, laboratorio didal 2019 in via Angelo Cassina a Bergamo, a due passi da piazza Sant’Anna. Laura si definisce uno chef dinaturale e alla base del suo progetto c’è un’idea forte: quella di crearee armonia attraverso il cibo. Una vocazione professionale nata anche da un’esperienza di vita importante, come l’affrontare due tumori. “La mia è unache usa prodotti biologici ed esclude ingredienti come zuccheri e farine raffinati, aromi artificiali, additivi e conservanti – spiega Laura -. È una ...