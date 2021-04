Hyundai - Un po' Suv e un po' pick-up: ecco il Santa Cruz (Di venerdì 16 aprile 2021) La Hyundai presenta il Santa Cruz, l'atteso pick-up destinato al mercato americano, che sarà in vendita nella seconda metà dell'anno e verrà prodotto nella fabbrica HMMA in Alabama. Sport Adventure Vehicle. Il progetto di questo nuovo modello ha avuto una lunga gestazione ed è stato da subito pensato per creare una sorta di ponte tra i pick-up ed le Suv, generando una sorta di segmento specifico. Alla praticità del vano posteriore si abbinano infatti il design e alcuni confort tipici delle sport utility: non a caso la Hyundai spende, per la Santa Cruz, la definizione di Sport Adventure Vehicle. Il frontale della vettura ricorda quello della Tucson, con i gruppi ottici a Led, caratterizzati dal "Parametric Jewel Design", che si estendono anche nella ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 aprile 2021) Lapresenta il, l'atteso-up destinato al mercato americano, che sarà in vendita nella seconda metà dell'anno e verrà prodotto nella fabbrica HMMA in Alabama. Sport Adventure Vehicle. Il progetto di questo nuovo modello ha avuto una lunga gestazione ed è stato da subito pensato per creare una sorta di ponte tra i-up ed le Suv, generando una sorta di segmento specifico. Alla praticità del vano posteriore si abbinano infatti il design e alcuni confort tipici delle sport utility: non a caso laspende, per la, la definizione di Sport Adventure Vehicle. Il frontale della vettura ricorda quello della Tucson, con i gruppi ottici a Led, caratterizzati dal "Parametric Jewel Design", che si estendono anche nella ...

