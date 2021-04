House of Gucci, Patrizia Gucci offesa dalle foto dal set di Al Pacino e Jared Leto: "Sono brutti, orribili" (Di venerdì 16 aprile 2021) Patrizia Gucci, erede della dinastia Gucci, offesa dalla scelta di Al Pacino e Jared Leto nel ruolo di suo padre e suo nonno: nelle prime foto dal set di House of Gucci i due attori sarebbero troppo brutti. Continuano gli attacchi di Patrizia Gucci, erede della dinastia Gucci, al film di Ridley Scott House of Gucci. La nipote di Aldo Gucci si è detta offesa dalle foto dal set di Al Pacino e Jared ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 aprile 2021), erede della dinastiadalla scelta di Alnel ruolo di suo padre e suo nonno: nelle primedal set diofi due attori sarebbero troppo. Continuano gli attacchi di, erede della dinastia, al film di Ridley Scottof. La nipote di Aldosi è dettadal set di Al...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? House of Gucci, Patrizia Gucci offesa dalle foto dal set di Al Pacino e Jared Leto: 'Sono brutti, orribili… - BITCHYFit : Patrizia Gucci si scaglia contro il film House of Gucci: “Una vergogna” - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: La pronipote di Guccio Gucci ha svelato in un’intervista di essere “molto preoccupata” per l’immagine che il film #TheHou… - MoviesAsbury : La pronipote di Guccio Gucci ha svelato in un’intervista di essere “molto preoccupata” per l’immagine che il film… - cinefilosit : House of Gucci: la famiglia Gucci si scaglia contro il film di Ridley Scott #ILoveCinefilos -

Ultime Notizie dalla rete : House Gucci "House of Gucci", di Ridley Scott, il prossimo impegno importante dell'attore Alessandro Pess. La notizia clamorosa arriva solo pochi giorni fa , quando viene contattato per partecipare al nuovo film internazionale " House of Gucci " di Ridely Scott , con Lady Gaga , Al Pacino , Adam Driver , ...

'House of Gucci' ancora sotto accusa: 'Il film ruba l'identità della nostra famiglia' Continuano le polemiche su 'House of Gucci' , il film di Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver . Questa volta è Patricia Gucci, pronipote di Guccio Gucci e cugina di Maurizio, a riaccendere il fuoco delle critiche al progetto ...

Alla famiglia Gucci non piace il casting del film House of Gucci La famiglia Gucci non è per niente contenta del nuovo film House of Gucci, con protagonisti Lady Gaga e Adam Driver. Il motivo principale sarebbe il casting, giudicato da Patrizia Gucci, una delle cug ...

Patrizia Reggiani, il mistero dell’eredità della signora Gucci: tra la Fondazione della madre e il vitalizio milionario della figlia Allegra IL MISTERO DELL'EREDITA' DI LADY GUCCI Tra la Fondazione della madre e il vitalizio milionario della figlia Allegra ...

La notizia clamorosa arriva solo pochi giorni fa , quando viene contattato per partecipare al nuovo film internazionale "of" di Ridely Scott , con Lady Gaga , Al Pacino , Adam Driver , ...Continuano le polemiche su 'of' , il film di Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver . Questa volta è Patricia, pronipote di Guccioe cugina di Maurizio, a riaccendere il fuoco delle critiche al progetto ...La famiglia Gucci non è per niente contenta del nuovo film House of Gucci, con protagonisti Lady Gaga e Adam Driver. Il motivo principale sarebbe il casting, giudicato da Patrizia Gucci, una delle cug ...IL MISTERO DELL'EREDITA' DI LADY GUCCI Tra la Fondazione della madre e il vitalizio milionario della figlia Allegra ...