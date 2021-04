Hockey ghiaccio | ICE League 2021 | Bolzano piega Klagenfurt in gara-3 e riapre la serie di finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’HCB Alto Adige Alperia doveva dare un segnale forte in questa-3 delladella ICE2020-e così è stato. Sotto 2-0 nellacontro l’EC KAC, e quindi ormai ufficialmente spalle al muro, la squadra diha reagito nel migliore dei modi e, al termine di un match durissimo contro gli austriaci vinto per 2-0, centra il punto che la rimette in corsa. Ora ilcomanda per 2-1 nellache, ricordiamo, si disputa al meglio delle 7 partite, ma ha capito che i Foxes non hanno la minima intenzione di mollare la presa in chiave titolo.-4, che assume quindi sempre più importanza, si disputerà domenica suldell’EC KAC alle ore 17.30. HCB Alto Adige ...