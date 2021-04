Helen McCrory è morta a 52 anni | la star di Harry Potter e Peaky Blinders ha perso la vita a causa del cancro

(Di venerdì 16 aprile 2021) L'attrice, famosa per il ruolo di Narcissa Malfoy nei film di, èa soli 52di una soli 52dopo aver lottato contro un: l'attrice era molto conosciuta dal pubblico cinematografico e televisivo grazie ai suoi ruoli nei film die nella serie. La triste notizia è stata confermata online dal marito Damian Lewis che ha ricordato con grande amore la moglie con un messaggio in cui informa i fan. Damian Lewis, in un comunicato condiviso online, ha dichiarato: "Mi si spezza il cuore nell'annunciare ...

Il cinema britannico e internazionale sono in lutto per la morte di, attrice di teatro del piccolo e del grande schermo uccisa a 52 anni da un tumore. Nata a Londra da padre scozzese e madre gallese, era divenuta una star della tv d'Oltremanica per poi ...L'attrice inglese è morta all'età di 52 anni. Era nota al grande pubblico per aver interpretato Narcissa Malfoy , la madre di Draco, nella saga di .ha recitato anche nella parte di Polly Gray nella serie Peaky Blinders . Si è spenta dopo una lunga battaglia con il tumore. L'annuncio di Damian Lewis A darne l'annuncio è stato il ...Morta Helen McCrory, l’attrice di Harry Potter e Peaky Blinders. È morta a soli 52 anni Helen McCrory, grande attrice inglese di teatro e cinema. Sul grande schermo aveva avuto ...È morta Helen McCrory la nota attrice americana conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato la mamma di Draco in Harry Potter ...