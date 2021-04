Harry Styles ha rifiutato un ruolo ne “La Sirenetta”, spuntano delle foto (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono in corso di produzione (anche in Italia e nello specifico in Sardegna) le riprese del film su “Ariel”, la Sirenetta della Disney. Per gli amanti di Twitter sicuramente attenti alle tendenze giornaliere, avranno notato il nome “Ariel”. Questo perché? Sono spuntate delle foto del cantante e ormai anche attore Harry Styles travestito da Sirenetta, con tanto di capelli rossi e coda verde. I più appassionati e fan dell’ex componente dei One Direction hanno spiegato che sono foto risalenti a un po’ di tempo fa, condivise solo ora. Harry Styles ha invece detto sulla Sirenetta: “Ho avuto un incontro con Rob Marshall, il regista, che è un uomo meraviglioso. È’ fantastico, e onestamente c’erano solo poche cose che me ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono in corso di produzione (anche in Italia e nello specifico in Sardegna) le riprese del film su “Ariel”, ladella Disney. Per gli amanti di Twitter sicuramente attenti alle tendenze giornaliere, avranno notato il nome “Ariel”. Questo perché? Sono spuntatedel cantante e ormai anche attoretravestito da, con tanto di capelli rossi e coda verde. I più appassionati e fan dell’ex componente dei One Direction hanno spiegato che sonorisalenti a un po’ di tempo fa, condivise solo ora.ha invece detto sulla: “Ho avuto un incontro con Rob Marshall, il regista, che è un uomo meraviglioso. È’ fantastico, e onestamente c’erano solo poche cose che me ...

team_world : RT, commenta, metti like, fai un salto, fanne un altro, se anche tu dall'uscita di WATERMELON SUGAR di Harry Styles… - parentz_ : RT @tpwkrora_: da una parte la persona più bella e talentuosa che possa esistere dall'altra Harry Styles - CarrotOfLouis28 : Harry Styles vestito da sirenetta mi ha migliorato la giornata I vote #HarryStyles for #MaleArtistOfTheYear at the #iHeartAwards - frankoceansimp : RT @alwaysinmbd: harry styles scompare per mesi e poi torna travestito da sirenetta io chi cazzo seguo - eda_beqi : RT @AssiaC17: Perché dovrebbe vincere Harry Styles?? Semplice... I vote #HarryStyles for #MaleArtistOfTheYear at #iHeartAwards https://t.…

