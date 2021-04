Harry e William separati | 30 invitati | la regina seduta da sola | così sarà l’ultimo saluto al principe Filippo

(Di venerdì 16 aprile 2021) La casa reale britannica ha rivelato tutti i dettagli sui funerali del principe Filippo, da lui stesso pianificati, che si terranno sabato 17 alle 15 (ora di Londra) nella St. George Chapel al castello di Windsor. Ora conosciamo la lista dei trenta presenti (se non fossimo in era coronavirus, sarebbero stati circa 800). Distanziati e con mascherine. Oltre alla regina Elisabetta II, ci saranno tutti i figli e nipoti di Filippo, ma anche tre parenti che arrivano dalla Germania: Philipp, principe di Hohenlohe-Langenburg, e Bernhard, principe ereditario del Baden (le cui nonne, rispettivamente Margherita e Teodora, erano le sorelle di Filippo), e Donatus, langravio d’Assia.

