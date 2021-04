Harry e William divisi al funerale del principe Filippo Indiscreto-bomba | La Regina non perdona | drammatico sospetto

(Di venerdì 16 aprile 2021) Lista ristretta ai funerali di domani sabato 17 aprile del, consorte dellaElisabetta morto quasi centenario venerdì scorso dopo 73 anni di matrimonio. Nomi e i dettagli sono stato resi noti da Buckingham Palace: e fra le curiosità si evidenzia la presenza anche di un aristocratico (per metà) italiano, Edoardo Mapelli Mozzi, marito di una nipote della coppia reale britannica, lassa Eugenie di York; ma soprattutto il fatto che i due figli di Carlo e Diana,, ai ferri corti dopo lo strappo dalla Royal Family di quest'ultimo e il trasferimento negli Usa, avranno posti separati, almeno in chiesa. Il feretro sarà trasferito in corteo nel breve tragitto fra il castello di Windsor all'adiacente cappella di St George a bordo di una ...

non cammineranno fianco a fianco dietro la bara del nonno al corteo funebre che sabato nel primo pomeriggio precederà il servizio religioso. I fratelli, ai ferri cortiormai da mesi, ...Peter Phillips è il nipote della regina Elisabetta II e del principe Filippo , tra i volti meno conosciuti della famiglia reale (rispetto al peso specifico dei cugininelle cronache ...La regina Elisabetta ha deciso personalmente di fare in modo che William e Harry, che attraversano ancora un difficile periodo di riconciliazione, non si trovino fianco a fianco, nella ...Londra, 16 apr. (askanews) - Ultimi preparativi a Londra per il il funerale del principe Filippo che si terrà nella cappella di San Giorgio, ...