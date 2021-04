Guerriglia multietnica a San Siro, indagato il rapper nordafricano Neima Ezza (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano, 16 apr — Il rapper di origini marocchine Neima Ezza finisce nel registro degli indagati per la Guerriglia multietnica andata in scena una settimana fa nel quartiere milanese di San Siro. indagato e perquisito anche il rapper Baby Gang, anch’egli presente durante gli scontri. Neima Ezza chiama a raccolta 300 ragazzini immigrati Neima Ezza, al secolo Amine Ezzaroui, 19 anni, aveva chiamato a raccolta via social circa 300 fan — quasi tutti immigrati di seconda generazione — per girare le riprese di un video di una sua canzone. L’appuntamento era fissato per sabato 10 aprile alle 16 in Piazza Selinunte, nel cuore del quartiere Aler di San Siro, la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano, 16 apr — Ildi origini marocchinefinisce nel registro degli indagati per laandata in scena una settimana fa nel quartiere milanese di Sane perquisito anche ilBaby Gang, anch’egli presente durante gli scontri.chiama a raccolta 300 ragazzini immigrati, al secolo Amineroui, 19 anni, aveva chiamato a raccolta via social circa 300 fan — quasi tutti immigrati di seconda generazione — per girare le riprese di un video di una sua canzone. L’appuntamento era fissato per sabato 10 aprile alle 16 in Piazza Selinunte, nel cuore del quartiere Aler di San, la ...

