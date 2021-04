Guerriglia a Milano per video rap, tredici ragazzi indagati: ci sono anche tre minorenni (Di venerdì 16 aprile 2021) Erano centinaia in strada senza distanziamento e quando sono arrivate le forze dell’ordine è esplosa una specie Guerriglia. Dopo i tafferugli avvenuti a Milano durante la produzione di un video rap, lo scorso 10 aprile, la Polizia sta eseguendo a Milano tredici decreti di perquisizione. “I provvedimenti sono stati emessi dal sostituto procuratore Alberto Nobili, coordinatore del pool antiterrorismo della Procura, e da Ciro Cascone, procuratore presso il Tribunale per i minorenni, nei confronti di dieci maggiorenni e tre minorenni, per manifestazione non preavvisata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate, nonché per porto d’armi per un maggiorenne”. Tra gli iscritti nel registro degli indagati, secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Erano centinaia in strada senza distanziamento e quandoarrivate le forze dell’ordine è esplosa una specie. Dopo i tafferugli avvenuti adurante la produzione di unrap, lo scorso 10 aprile, la Polizia sta eseguendo adecreti di perquisizione. “I provvedimentistati emessi dal sostituto procuratore Alberto Nobili, coordinatore del pool antiterrorismo della Procura, e da Ciro Cascone, procuratore presso il Tribunale per i, nei confronti di dieci maggiorenni e tre, per manifestazione non preavvisata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate, nonché per porto d’armi per un maggiorenne”. Tra gli iscritti nel registro degli, secondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Guerriglia Milano Milano, guerriglia a San Siro: indagati i rapper Neima Ezza e Baby Gang. Perquisite le case di 13 giovani Sette giorni dopo la guerriglia di San Siro , finiscono sotto indagine i giovani sospettati di aver lanciato sassi, bottiglie e bastoni contro la polizia. Nelle prime ore della mattina di venerdì 16 aprile gli agenti ...

Guerriglia dopo video rap,perquisizioni 7.51 Guerriglia dopo video rap,perquisizioni Dopo i tafferugli avvenuti a Milano durante la produzione di un video rap, lo scorso 10 aprile, la Polizia di Stato sta eseguendo a Milano 13 decreti di ...

Milano, guerriglia a San Siro: indagati i rapper Neima Ezza e Baby Gang. Perquisite le case di 13 giovani Sette giorni dopo assembramenti e disordini, finiscono sotto indagine i giovani sospettati di aver lanciato sassi, bottiglie e bastoni contro la polizia. Indagato e perquisito anche il rapper Baby Gan ...

