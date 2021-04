Guerriglia a Milano, indagato il trapper Baby Gang: si cercano armi (Di venerdì 16 aprile 2021) Lecco, 16 aprile 2021 " Baby Gang è uno degli indagati per la Guerriglia urbana scatenata sabato scorso a San Siro a Milano. Sarebbe stato infatti proprio il trapper emergente a incitare alla rivolta ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) Lecco, 16 aprile 2021 "è uno degli indagati per laurbana scatenata sabato scorso a San Siro a. Sarebbe stato infatti proprio ilemergente a incitare alla rivolta ...

Ultime Notizie dalla rete : Guerriglia Milano Guerriglia a Milano per il video di un rapper: blitz e perquisizioni. Tra gli indagati anche 'Baby Gang' 'Neima Ezza', considerato pure lui come 'Baby Gang' un 'astro nascente' della scena 'trap', è nato in Marocco e vive a Milano. Sabato 10 aprile in zona San Siro circa 300 ragazzi si erano ritrovati ...

Guerriglia a Milano per il video di un rapper: blitz e perquisizioni. Tra gli indagati anche 'Baby Gang' Dopo i tafferugli avvenuti a Milano durante la produzione di un video rap, lo scorso 10 aprile, la Polizia di Stato ha eseguito questa mattina 13 decreti ...

Guerriglia a Milano, indagato il trapper Baby Gang: si cercano armi Lecco, 16 aprile 2021 – Baby Gang è uno degli indagati per la guerriglia urbana scatenata sabato scorso a San Siro a Milano. Sarebbe stato infatti proprio il trapper emergente a incitare alla rivolta ...

