Guerra fredda 2.0: Biden proclama l’emergenza nazionale (Di venerdì 16 aprile 2021) Joe Biden ha chiamato Vladimir Putin nella giornata del 13 aprile, in quello che è stato descritto come un apparente tentativo di seppellire l’ascia di Guerra e tentare il disgelo. Il presidente statunitense, invero, dopo aver alimentato un’escalazione a mezzo di azioni militari (la mobilitazione navale nel Mar Nero) e diplomatiche (le pressioni sugli alleati InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 16 aprile 2021) Joeha chiamato Vladimir Putin nella giornata del 13 aprile, in quello che è stato descritto come un apparente tentativo di seppellire l’ascia die tentare il disgelo. Il presidente statunitense, invero, dopo aver alimentato un’escalazione a mezzo di azioni militari (la mobilitazione navale nel Mar Nero) e diplomatiche (le pressioni sugli alleati InsideOver.

