(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Con ordinanza sindacale n.3 del 16 aprile 2021, il sindaco di, Raffaele Di Lonardo, chiude il 17 ed il 19 aprile l’Istituto Comprensivo “Abele De Blasio”, dopo che undellaSecondaria di I° grado, è risultatoal-19., 17 aprile, dalle 9:00 alle 13:00, presso l’Istituto Comprensivo “Abele De Blasio”, verrà effettuato undi massa, su base volontaria e con tamponi antigenici, su tutto il personale scolastico e sugli alunni. I tamponi antigenici saranno effettuati sena prenotazione, gli alunni dovranno essere accompagnati da un genitore munito di documento di riconoscimento. Per ripartire in ...

Advertising

anteprima24 : ** Guardia Sanframondi, #Alunno #Positivo al Covid: scuola chiusa. Domani #Screening ** - NTR24 : Covid, a Solopaca e a Guardia Sanframondi screening su popolazione scolastica - cyclistbcn : RT @giroditalia: The Giro Stage Cities turn pink! | Le città del Giro illuminate di rosa! #ItaliainRosa #GirodItalia #Giro @EnelGroupIT ??F… - matiere : Giro d'Italia 2021 | Italia in Rosa | Guardia Sanframondi - isotton1 : #autoscuolamarida @ Autoscuola Agenzia Marida Srl Guardia Sanframondi -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Sanframondi

Due Punti Vendita , quello di San Lorenzello con oltre 3.900 mq in totale e il deposito adi quasi 1.000 mq totali, nei quali sono impiegate in totale 12 persone che si occupano ...Leggende e storie che si intrecciano per un sempre amato sport: il ciclismo. A(Benevento), arrivo il 15 maggio prossimo dell'ottava tappa con partenza da Foggia della 104esima edizione del Giro d'Italia, si narra che il giovane Alfredo Binda nel 1925 (al suo ...Questo il senso dell’intervento del presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, intervenuto all’inaugurazione della Bretella Cerreto-Guardia Sanframondi, la strada di collegamento tra i due ...Leggende e storie che si intrecciano per un sempre amato sport: il ciclismo. A Guardia Sanframondi (Benevento), arrivo il 15 maggio prossimo dell’ottava tappa con partenza da Foggia della 104esima ...