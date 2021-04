Grillo ricorda Casaleggio e attacca Di Battista e gli altri ex M5s: “Ci vorrebbe un neurologo” (video) (Di venerdì 16 aprile 2021) “Cinque anni che non ci sei, ma vedessi quello che sta succedendo… Comunque noi stiamo andando avanti, facciamo cambiamenti: gente che se ne va, gente che torna, gente che va nei gruppi misti, stra-misti, gente che ha delle rivoluzioni culturali, dei mancamenti di intelligenza… Abbiamo delle psicopatologie, ci vorrebbe un neurologo…”. Così Beppe Grillo, ricordando Gianroberto Casaleggio in un video diffuso oggi dai canali social della kermesse Sum#05, organizzata dall’Associazione Gianroberto Casaleggio. Grillo chiede il neurologo per Dibba Pare chiaro che i riferimenti siano ai tanti transfughi del Movimento 5 Stelle. A cominciare da Alessandro Di Battista, a lungo considerato il leader in pectore del M5S. Eppure, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021) “Cinque anni che non ci sei, ma vedessi quello che sta succedendo… Comunque noi stiamo andando avanti, facciamo cambiamenti: gente che se ne va, gente che torna, gente che va nei gruppi misti, stra-misti, gente che ha delle rivoluzioni culturali, dei mancamenti di intelligenza… Abbiamo delle psicopatologie, ciun…”. Così Beppendo Gianrobertoin undiffuso oggi dai canali social della kermesse Sum#05, organizzata dall’Associazione Gianrobertochiede ilper Dibba Pare chiaro che i riferimenti siano ai tanti transfughi del Movimento 5 Stelle. A cominciare da Alessandro Di, a lungo considerato il leader in pectore del M5S. Eppure, ...

Ultime Notizie dalla rete : Grillo ricorda Il fuoco amico Il belpaese ricorda una vittima della storia recente. Nicola Calipari, ufficiale dei Servizi ... Grillo. Si narra un accadimento sempre al consiglio comunale. È stata discussa in aula il 12 c.m. la ...

Di Maio il trasformista cambia ancora casacca e si scopre 'atlantista' Che il 29 luglio 2015 scriveva su Il Blog di Beppe Grillo 'In una fase di gravissima crisi ... Il senatore Alessandro Alfieri ricorda invece al titolare della Farnesina che la cosiddetta Via della Seta '...

Grillo e il M5S: «Abbiamo psicopatologie, ci vorrebbe un neurologo» Alla kermesse online in ricordo di Gianroberto Casaleggio, il garante dei Cinque Stelle dice: «Comunque stiamo andando avanti, facciamo cambiamenti» ...

M5s, Beppe Grillo:«Abbiamo psicopatologie, ci vorrebbe un neurologo La parole del co-fondatore del movimento ricordando Gianroberto Casaleggio \| CorriereTv «Cinque anni che non ci sei, ma vedessi quello che sta succedendo... Comunque noi stiamo a ...

