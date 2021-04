“Grazie mamma” Fabrizio Corona | il gesto per la madre subito dopo l’uscita dal carcere Lei lo ha sempre difeso

(Di venerdì 16 aprile 2021)è uscito daled è tornato agli arresti domiciliari. Il caso dell’ex re dei paparazzi ha tenuto banco nelle ultime settimanela decisione dei giudici che gli avevano revocato la misura della detenzione a casa. Una scelta che aveva provocato una sdegnata ondata di polemiche che ha coinvolto mezza Italia, vip, non vip, contrari e favorevoli. L’imprenditore, che nel corso degli anni ha accumulato una serie di condanne per reati vari, era tornato inlo scorso 23 marzo. Tutto questoalcuni giorni trascorsi nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano.aveva ottenuto i domiciliari affinché potesse curarsi dalla dipendenza dalla cocaina e per un disturbo bipolare e narcisistico della personalità. ...

