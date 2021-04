Grandi opere: dalla diga di Genova alla Pontremolese, i nomi dei commissari (Di venerdì 16 aprile 2021) Tra i nomi quello di Massimo Simonini, ad di Anas e Maurizio Gentile ex ad di Rete ferroviaria italiana. Le commissarie sono 6. Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 16 aprile 2021) Tra iquello di Massimo Simonini, ad di Anas e Maurizio Gentile ex ad di Rete ferroviaria italiana. Lee sono 6.

Ultime Notizie dalla rete : Grandi opere "Via ai maxi - cantieri, ecco le date" Arrivano i commissari per le grandi opere pubbliche bloccate da cavilli burocratici, veti e carte bollate. Da oggi si fa sul serio, nel senso che entra finalmente nella fase operativa, dopo due anni di tira e molla, il famoso ...

