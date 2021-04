GP Portimao | Dottor Charte su Marquez | ' Si sente forte'

Advertising

infoitsport : MotoGP, Marquez e il ritorno a Portimao: il pronostico del dottor Costa -

Ultime Notizie dalla rete : Portimao Dottor

È avvenuto il tanto atteso ritorno in pista di Marc Marquez, che nella prima sessione di prove libere sul circuito di( ecco gli orari tv ) è stato costantemente nel gruppo di testa . Lo spagnolo, che non guidava la sua Honda RC213V dallo scorso luglio ha da subito preso bene confidenza con la moto e con la ...Marquez torna in pista dopo 9 mesi di assenza ed è già protagonista a: i l pluricampione del mondo della Moto Gp è tornato in sella alla sua Honda dopo l'... IlAngel Charte, responsabile ...Tornato in pista dopo nove mesi, lo spagnolo ha ripresa da subito a fare il “marziano” e il dottore responsabile medico di Dorna ha parlato delle sue condizioni ...Marquez torna in pista dopo 9 mesi di assenza ed è già protagonista a Portimao: il pluricampione del mondo della Moto Gp è tornato in sella alla sua Honda ...