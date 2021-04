GP Emilia Romagna, Hamilton: il lavoro sull'assetto ha pagato (Di venerdì 16 aprile 2021) Per Mercedes sembra essere tutto un altro inizio, a Imola, rispetto al Bahrain. Uno - due Bottas - Hamilton , ma un indizio dice quanto sia ancora tutto provvisorio lo scenario verso il GP dell'Emilia ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021) Per Mercedes sembra essere tutto un altro inizio, a Imola, rispetto al Bahrain. Uno - due Bottas -, ma un indizio dice quanto sia ancora tutto provvisorio lo scenario verso il GP dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Gp Emilia Romagna, Fernando Alonso e Imola: 'Che duelli con Schumacher...' Il circus dei motori il 17 e 18 aprile torna a Imola per il Gran Premio dell'Emilia - Romagna. Un luogo dove si sono scritte - nel bene e nel male - pagine indimenticabili della storia dei motori che anche qui, presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ha contribuito a plasmare ...

GP Emilia Romagna, Hamilton: il lavoro sull'assetto ha pagato Uno - due Bottas - Hamilton , ma un indizio dice quanto sia ancora tutto provvisorio lo scenario verso il GP dell'Emilia Romagna , verso la qualifica e la gara, domenica quando potrebbe scendere la ...

GP Emilia Romagna, FP2, Verstappen commenta: "Sappiamo cosa fare" Max l'ha presa con filosofia, senza mostrarsi nervoso: "L'Italia mi piace, il cibo è buono, quando sono qui mi diverto, ma quando sono alla guida non è che mi sia andata mai troppo bene in ...

Stabile la pandemia da Covid a Piacenza: nessun decesso e 26 nuovi contagi Resta stabile la situazione di diffusione del Covid nel Piacentino. Anche oggi nessun decesso. I nuovi casi di positività sono stati 26 di cui 18 con sintomi. E' questo il bilancio odierno dell'emerge ...

