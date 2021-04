GP Emilia Romagna, FP2, Bottas: "Passi avanti rispetto al Bahrain" (Di venerdì 16 aprile 2021) Imola è una pista che a Valtteri Bottas piace. In pole lo scorso anno prima del ritiro, primo nelle FP1 e nuovamente davanti nelle FP2, sessione in cui ha portato a casa il miglior tempo ricorrendo ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021) Imola è una pista che a Valtteripiace. In pole lo scorso anno prima del ritiro, primo nelle FP1 e nuovamente dnelle FP2, sessione in cui ha portato a casa il miglior tempo ricorrendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Arrivano le Alpine A110 Trackside ROMA - Alpine presenta le A110 Trackside, che esordiranno al Gp dell'Emilia Romagna a Imola questo weekend. Le Alpine A110 Trackside saranno utilizzate da Fernando Alonso ed Esteban Ocon per gli spostamenti quotidiani nei gran premi europei. Dal cofano al posteriore ...

Gp Emilia Romagna, Fernando Alonso e Imola: 'Che duelli con Schumacher...' Il circus dei motori il 17 e 18 aprile torna a Imola per il Gran Premio dell'Emilia - Romagna. Un luogo dove si sono scritte - nel bene e nel male - pagine indimenticabili della storia dei motori che anche qui, presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ha contribuito a plasmare ...

GP Emilia Romagna, FP2, Verstappen commenta: "Sappiamo cosa fare" Max l'ha presa con filosofia, senza mostrarsi nervoso: "L'Italia mi piace, il cibo è buono, quando sono qui mi diverto, ma quando sono alla guida non è che mi sia andata mai troppo bene in ...

Stabile la pandemia da Covid a Piacenza: nessun decesso e 26 nuovi contagi Resta stabile la situazione di diffusione del Covid nel Piacentino. Anche oggi nessun decesso. I nuovi casi di positività sono stati 26 di cui 18 con sintomi. E' questo il bilancio odierno dell'emerge ...

