Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna F1 Gp Imola 2021, prime libere: Bottas davanti a Hamilton. Leclerc quarto. Live Live Orari tv Il programma del gran premio dell'Emilia Romagna ha subito una modifica degli orari per via del funerale del Principe Filippo in programma nel Regno Unito alle 16 di sabato. Venerdì 16 ...

GP Emilia Romagna, FP1: Bottas al vertice, non male la Ferrari Miglior tempo di Valtteri Bottas nella prima sessione di prove libere del GP dell'Emilia Romagna . Il finlandese ha preceduto Hamilton e Verstappen, tutti racchiusi in meno di 6 centesimi, con la Ferrari al 4° posto con Leclerc ed al 6° con Sainz. Sainz, le parole del giovedì: '...

