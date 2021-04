Governo: Tajani, ‘no a patrimoniale e a divisioni su temi etici’ (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo detto in maniera molto chiara che non si pensi ad una patrimoniale da parte di nessuna forza politica, perchè questo non è il momento delle scelte divisive anche sui temi etici”. Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine dell’incontro che ha avuto con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme ai capigruppo al Senato, Anna Maria Bernini, e alla Camera, Roberto Occhiuto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo detto in maniera molto chiara che non si pensi ad unada parte di nessuna forza politica, perchè questo non è il momento delle scelte divisive anche suietici”. Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio, al termine dell’incontro che ha avuto con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme ai capigruppo al Senato, Anna Maria Bernini, e alla Camera, Roberto Occhiuto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

