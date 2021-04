Governo, Draghi come “Madama la marchesa”: «Il clima nella maggioranza? Eccellente» (Di venerdì 16 aprile 2021) «Il clima in maggioranza? Eccellente». Davanti ai giornalisti Mario Draghi sfodera tutto il suo ottimismo per dare corpo a quell’unità nazionale di cui si fregia il suo Governo, ma di cui spesso non c’è traccia nei comportamenti concreti. È il premier, e non può fare diversamente. Nei giorni scorsi Salvini ha attaccato Speranza a testa bassa in nome delle riaperture, costringendo Draghi riportare l’ordine. Ma questo è ieri. Oggi, quasi un miracolo, va tutto bene. «Non ho fatto nessun appello all’unità, non c’è bisogno di farlo. È insita nella composizione della maggioranza», assicura infatti l’ex-presidente della Bce. «Qualunque ministro di questo Governo – aggiunge – può confermarlo». Persino Speranza: «Non è in discussione», ha ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021) «Ilin». Davanti ai giornalisti Mariosfodera tutto il suo ottimismo per dare corpo a quell’unità nazionale di cui si fregia il suo, ma di cui spesso non c’è traccia nei comportamenti concreti. È il premier, e non può fare diversamente. Nei giorni scorsi Salvini ha attaccato Speranza a testa bassa in nome delle riaperture, costringendoriportare l’ordine. Ma questo è ieri. Oggi, quasi un miracolo, va tutto bene. «Non ho fatto nessun appello all’unità, non c’è bisogno di farlo. È insitacomposizione della», assicura infatti l’ex-presidente della Bce. «Qualunque ministro di questo– aggiunge – può confermarlo». Persino Speranza: «Non è in discussione», ha ...

matteosalvinimi : La richiesta che la Lega oggi porterà al presidente Draghi è che tutti i soldi nel nuovo Decreto Imprese vengano de… - Palazzo_Chigi : #Agenda ??? #16aprile Alle ore 15 #conferenzastampa del Presidente Draghi presso la Sala Polifunzionale della Presid… - DarioNardella : #Meloni annuncia mozione di sfiducia a @robersperanza, sfrutta la disperazione degli imprenditori, tifa per il fall… - PivaEdoardo : RT @sruotolo1: #iostoconRoberto Lo scrivo perché una destra becera e pericolosa sta cercando di delegittimare @robersperanza mettendo a ris… - LuciaDeVivo2 : Più si va avanti e meno capisco perché il presidente Mattarella non abbia imposto il governo Conte come ha fatto co… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Riaperture, Draghi: "Bassa probabilità che si torni indietro" Sono le novità annunciate dal premier Mario Draghi , in conferenza stampa, in relazione alle ... Lo stimo, l'ho voluto io nel governo".

INDICE RT 0.85 MONITORAGGIO ISS 16 APRILE/ Video: 'Calo ricoveri e terapie intensive' Abbiamo fatto una proposta ed io personalmente ho invitato il governo a dare un 'segnale', con una ... l'iter si svolge in contemporanea alla cabina di regia tra il Premier Draghi e le Regioni stesse ...

Dal 26 aprile riaperture e zona gialla La zona gialla torna dal 26 aprile, le scuole riaprono in presenza completa in zona gialla e arancione. Sono le novità annunciate dal premier Mario Draghi, in conferenza stampa, in relazione alle riap ...

Il Governo nomina 29 commissari per 57 grandi opere La ratifica ufficiale è arrivata. Dopo tutti i passaggi necessari e l’approvazione delle Commissioni parlamentari, i commissari in pectore da oggi lo sono a pieno titolo: 29 commissari per 57 grandi o ...

