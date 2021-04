**Governo: da Augias a Uliveri, in poche ore 130 firme per l'appello pro-Speranza** (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr (Adnkronos) - Sono oltre 130 le firme, raccolte in poche ore, all'appello pubblicato su Facebook da Maurizio De Giovanni dal tiolo 'Noi stiamo con Roberto' a sostegno del ministro della Salute Roberto Speranza. A supportare l'iniziativa dello scrittore napoletano sono state diverse personalità del mondo accademico, della cultura e dello spettacolo, dello sport, del mondo del lavoro. Tra i firmatari i tre segretari di Cgil, Cicl e Uil, i presidenti dell'Anpi, dell'Arci, della Lega cooperative. Tra le tante le adesioni, di don Luigi Ciotti, Antonio Scurati, Gianrico Carofiglio, Corrado Augias, Michele Serra, Gian Carlo Caselli, Francesco Guccini, Gabriele Salvatores, Lino Guanciale, Neri Marcorè, Ferzan Ozpetek, Gabriele Lavia, Sabrina Ferilli, Massimo Ghini, Monica Guerritore, Tomaso Montanari, Moni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr (Adnkronos) - Sono oltre 130 le, raccolte inore, all'pubblicato su Facebook da Maurizio De Giovanni dal tiolo 'Noi stiamo con Roberto' a sostegno del ministro della Salute Roberto Speranza. A supportare l'iniziativa dello scrittore napoletano sono state diverse personalità del mondo accademico, della cultura e dello spettacolo, dello sport, del mondo del lavoro. Tra i firmatari i tre segretari di Cgil, Cicl e Uil, i presidenti dell'Anpi, dell'Arci, della Lega cooperative. Tra le tante le adesioni, di don Luigi Ciotti, Antonio Scurati, Gianrico Carofiglio, Corrado, Michele Serra, Gian Carlo Caselli, Francesco Guccini, Gabriele Salvatores, Lino Guanciale, Neri Marcorè, Ferzan Ozpetek, Gabriele Lavia, Sabrina Ferilli, Massimo Ghini, Monica Guerritore, Tomaso Montanari, Moni ...

