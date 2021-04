Gollini festeggia Muriel così | macchina ricoperta di post - it! E l' attaccante

(Di venerdì 16 aprile 2021) L'dell'Atalanta Luisha compiuto 30 anni. Il portiere Pierluigiha voluto fargli un "regalo" speciale: l'auto del colombiano è statadi- it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gollini festeggia

L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel ha compiuto 30 anni. Il portiere Pierluigiha voluto fargli un "regalo" speciale: l'auto del colombiano è stata ricoperta di post - it.LAZIO - SPEZIA 2 - 1 La LazioPasqua battendo al fotofinish per 2 - 1 lo Spezia, nella 29ª giornata di Serie A . Allo ...dei bianconeri è un destro di Okaka che viene bloccato bene da. ...L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel ha compiuto 30 anni. Il portiere Pierluigi Gollini ha voluto fargli un \''regalo\'' speciale: l'auto del colombiano è ...Il nuovo gioiellino di Maranello è una F8 Tributo con motore V8 da 720 cv. Per il talento colombiano è stato un vero e proprio autoregalo per i suoi 30 anni ...