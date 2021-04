Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro la Russia (Di venerdì 16 aprile 2021) (Foto: Mladen Antonov/Getty Images)Per la seconda volta in meno di due mesi, gli Stati Uniti hanno imposto una nuova serie di sanzioni contro la Russia e questa volta non si limitano a colpire solo aziende o individui. Le misure vietano agli istituti finanziari statunitensi di acquistare obbligazioni e titoli di debito emessi dopo il 14 giugno 2021 dalla banca centrale russa, dal fondo sovrano e dal ministero delle Finanze russo. Una mossa particolarmente pesante, secondo gli esperti, perché limiterà la capacità di Mosca di raccogliere denaro nei mercati finanziari internazionali. Inoltre, gli Stati Uniti hanno espulso 10 diplomatici al servizio del Cremlino e sanzionato 32 tra entità e individui russi, così come 6 ... Leggi su wired (Di venerdì 16 aprile 2021) (Foto: Mladen Antonov/Getty Images)Per la seconda volta in meno di due mesi, gliuna nuova serie dilae questa volta non si limitano a colpire solo aziende o individui. Le misure vietano agli istituti finanziari statunitensi di acquistare obbligazioni e titoli di debito emessi dopo il 14 giugno 2021 dalla banca centrale russa, dal fondo sovrano e dal ministero delle Finanze russo. Una mossa particolarmente pesante, secondo gli esperti, perché limiterà la capacità di Mosca di raccogliere denaro nei mercati finanziari internazionali. Inoltre, gliespulso 10 diplomatici al servizio del Cremlino e sanzionato 32 tra entità e individui russi, così come 6 ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli Stati Storia. L'Europa riparte da Ventotene: avviati i restauri del carcere di Santo Stefano Dopo l'eliporto, 300 mila euro sono stati appena spesi "in somma urgenza" per lavori di messa in ... Anche per l'economia locale che deve "destagionalizzare" gli arrivi, per un turismo sostenibile oltre ...

iPhone 13 (Product Red): primi rendering del prossimo smartphone di Apple Non è ancora semplice indovinare quali saranno gli elementi che cambieranno nel nuovo telefono dell'... è probabile lo smartphone abbia un prezzo d'entrata di 700 dollari (negli Stati Uniti) ma è ...

Covid, 16 regioni a rischio moderato. Calabria a rischio alto Diminuisce anche questa settimana il livello generale del rischio, con una Regione (Calabria) che ha un livello di rischio alto. E' quanto evidenzia la bozza di monitoraggio settimanale dell'Iss secon ...

Diciannovenne avvelena la cena: grave la madre, morto il compagno Il 19enne è in stato di fermo con l'accusa di aver avvelenato e ucciso il patrigno Un uomo di 57 anni è morto dopo aver ingerito del veleno, mescolato alla cena, che gli sarebbe stato ...

