Giulini | «Mi vergogno del Cagliari | mi sento tradito dai giocatori Sono furioso»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 aprile 2021) Lo fregano i nomi, a Tommaso. Snocciola quella porzione di formazione fatta di “campioni” e non ci crede: come fa una squadra che ha Godin, Rugani, Nainggolan e Simeone a lottare per la salvezza, e doversi giocare mezza stagione nella sfida contro il Parma? Il Presidendeche cammina per la città e “si vergogna” delfinisce con il suo sfogo su Diario AS, in Spagna: “Iora devono dimostrare quello che nonstati in grado di fare nei 30 turni precedenti. Nondeluso,per la nostra stagione. Abbiamo una rosa importante, con campioni come Diego Godín, Radja Nainggolan, Giovanni Simeone e Daniele Rugani. Non ci aspettavamo di trovarci in questa situazione”. “Odio camminare per le strade del ...