“Girati | voglio guardarti il seno | una carezza me la fai?” | sindaco calabrese ex Fdi arrestato per concussione sessuale

(Di venerdì 16 aprile 2021)ildi Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi (ex FdI) Giusto una settimana fa ildi Petilia Policastro, cittadina del crotonese, Amedeo Nicolazzi, aveva rilasciato alcune dichiarazioni a TPI a seguito delle intercettazioni contenute nell’inchiesta Eleo della Dda di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri e dell’audizione (secretata) della prefetta di Crotone Maria Carolina Ippolito in commissione parlamentare antimafia. “Non sono indagato. Nella mia giunta non ci sono indagati, allo stato manco uno”, aveva fatto notare l’ex candidato regionale e componente dell’esecutivo provinciale di Fratelli D’Italia, che ha lasciato il partito dopo che la leader del partito Giorgia Meloni – proprio per quelle intercettazioni – lo aveva sospeso. Oggi, venerdì 16 aprile, è ...

... 'Pure io ti voglio dire una cosa'. La dona risponde: 'Speriamo che non mi prendete in giro, se ci tenete veramente a me come mi avete scritto..'. E ancora Nicolazzi: 'e! ?e che non ti ..