Giovedì 15 Aprile 2021 – 316ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di venerdì 16 aprile 2021)Ora inizio: 15:09 Laè dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna ha risposto all’interrogazione (3-02431), illustrata dal sen. Magorno (IV-PSI), sugli investimenti in opere e risorse umane in favore del Mezzogiorno: nella nuova versione del PNRR è stato introdotto un capitolo specifico per il Mezzogiorno ed è previsto un pacchetto di 600 milioni di euro per le zone speciali; il Ministero sta inoltre concentrando i suoi interventi sui cosiddetti ecosistemi dell’innovazione, per i quali sono previsti 300 milioni. Il piano di assunzioni nellaamministrazione è solo un primo passo per irrobustire la capacità progettuale e gestionale nel Mezzogiorno. Il Ministro per il Sud ha risposto ...