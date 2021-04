Giovanni Soldini fissa il nuovo record sulla Plymouth-La Rochelle (Di venerdì 16 aprile 2021) Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 riescono nell’impresa e fissano il nuovo record sulla rotta Plymouth-La Rochelle. Partiti ieri sera 16:06:21 ora italiana, il team è riuscito raggiungere il traguardo a La Rochelle, a 239 miglia di distanza, in meno di 14 ore, 5 minuti e 20 secondi, tempo fissato nel 2015 da Lloyd Thornburg e Brian Thompson a bordo di Phaedo3. Plymouth-La Rochelle, Soldini: “record migliorato di 2 ore” Un traguardo tagliato migliorando di due ore il record precedente, come ha annunciato lo stesso Soldini sulle sue pagine social. “È record! – scrive soddisfatto ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 16 aprile 2021)e Maserati Multi 70 riescono nell’impresa eno ilrotta-La. Partiti ieri sera 16:06:21 ora italiana, il team è riuscito raggiungere il traguardo a La, a 239 miglia di distanza, in meno di 14 ore, 5 minuti e 20 secondi, tempoto nel 2015 da Lloyd Thornburg e Brian Thompson a bordo di Phaedo3.-La: “migliorato di 2 ore” Un traguardo tagliato migliorando di due ore ilprecedente, come ha annunciato lo stessosulle sue pagine social. “È! – scrive soddisfatto ...

