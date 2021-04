Giovanna Abate torna a parlare di Akash | Non me la sono sentita

(Di venerdì 16 aprile 2021)è di nuovo single e ha svelato i retroscena della sua breve liaison conKumar.di nuovo single: “? Non me la” su Notizie.it.

, la verità su Akash Kumar. È successo dopo L'isola dei famosi Pubblicato il 16 - 04 - 2021 alle ore 14:46. Ultima modifica il 16 - 04 - 2021 alle ore 14:46 /Uomini e Donne,rompe il silenzio su Akash Kumar: "Non è accaduto nulla", ex tronista, e Akash Kumar , ex naufrago dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi hanno iniziato la loro ...In un'intervista, l'ex tronista di U&D Giovanna Abate è tornata a parlare del rapporto con Akash: 'Mi sono trovata bene, ma non era scoppiato l'amore' ...Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar e Giovanna Abate si sono sentiti? L’ex tronista di Uomini e Donne racconta come stanno le cose.