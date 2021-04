Giorgio Manetti contro gli autori dell’Isola dei Famosi | “Hanno paura di me”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 16 aprile 2021)non ha mai nascosto il suo interesse professionale nei confrontidei2021, cui ha sempre detto gli sarebbe piaciuto partecipare. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha poi fatto sapere, qualche mese fa, di aver rifiutato la proposta di Alfonso Signorini di partecipare al Grande Fratello Vip 5, che tuttavia non è un’esperienza che gli interessa. Si pensava dunque sarebbe sbarcato in Honduras, e invece no. Non solo, perché a quanto pare glidel reality show più avventuroso della televisione italiana nonneanche voluto fargli il provino. A confessarlo, visibilmente arrabbiato, è stato lo stessonel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo TV” in edicola questa settimana. “Non mi vogliono all’Isola” ha ...