Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo: Sofia Raffaeli strepitosa quinta a metà gara. Primeggiano le gemelle Averina (Di sabato 17 aprile 2021) Sofia Raffaeli continua a brillare in ambito internazionale. La ribattezzata formica atomica, capace di salire per due volte sul podio durante le Finali di Specialità della prima tappa di Coppa del Mondo, ha incantato nuovamente in occasione della seconda tappa del massimo circuito itinerante. A Tashkent (Uzbekistan) l’azzurrina ha regalato grandissime emozioni nella prima metà del concorso generale individuale, chiudendo al quinto posto con 47.600 punti. La classe 2004 ha eseguito due ottimi esercizi al cerchio (23.900, quarto punteggio parziale, la rivedremo domenica nella Finale di Specialità) e alla palla (23.700). La giovane marchigiana è vicinissima a una big internazionale come la bielorussa Alina Harnasko (47.750), mentre le prime tre hanno fatto una gara a parte e saranno ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021)continua a brillare in ambito internazionale. La ribattezzata formica atomica, capace di salire per due volte sul podio durante le Finali di Specialità della prima tappa didel, ha incantato nuovamente in occasione della seconda tappa del massimo circuito itinerante. A Tashkent (Uzbekistan) l’azzurrina ha regalato grandissime emozioni nella primadel concorso generale individuale, chiudendo al quinto posto con 47.600 punti. La classe 2004 ha eseguito due ottimi esercizi al cerchio (23.900, quarto punteggio parziale, la rivedremo domenica nella Finale di Specialità) e alla palla (23.700). La giovane marchigiana è vicinissima a una big internazionale come la bielorussa Alina Harnasko (47.750), mentre le prime tre hanno fatto unaa parte e saranno ...

