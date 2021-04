Gianroberto Casaleggio | una nuova visione democratica per l’umanità

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’idea della democrazia digitale lanciata dasecondo me è fondamentale per il futuro del. Credo che sia, d’altra parte, inevitabile che le democrazie inizino a diventare strumenti agili, che non vengono utilizzati una volta ogni qualche anno ma costantemente. Noi oggi abbiamo la possibilità di interpellare i cittadini, di coinvolgerli. Non è soltanto una questione di rendere più democratico il nostro sistema perché più volte si esprime un voto. E’ proprio fondamentale rispetto al coinvolgimento. La gente si sente abbandonata dalla politica, non coinvolta dalla politica. Ci sono i politici che stanno là in cima al Parlamento e c’è la gente comune che sta in questa sterminata prateria di difficoltà e di incomprensione con il mondo politico. Credo che la nostra società abbia bisogno di un cambiamento ...