Gianluca Vacchi | l' operazione della figlia | Esperienza molto provante

(Di venerdì 16 aprile 2021)ha raccontato come sarebbe andato l'intervento subito da sua, Blu Jerusalema, per la malformazione al palato., operata ladi 5 mesi: “Giornidifficili” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Vacchi

è entrato nell'immaginario del mondo dei social per i suoi video di grande intrattenimento. Raro è vederlo in un momento privato così duro come quello che ha condiviso di recente. La ..., imprenditore e idolo del web, sta attraversando uno dei momenti più duri della sua vita. Dovrà riuscire a superare questo ostacolo solo stando accanto alla sua amata fidanzata Sharon ...Gianluca Vacchi ha raccontato come sarebbe andato l'intervento subito da sua figlia, Blu Jerusalema, per la malformazione al palato.Gianluca Vacchi annuncia sui social che la figlia Blu Jerusalema , nata 6 mesi fa dalla relazione con Sharon Fonseca, è stata sottoposta a un intervento ...