Gianluca Vacchi | la figlia di 5 mesi operata per una malformazione congenita | “Non laverò mai la maglia col suo sangue”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Giorni intensi e dolorosi pere Sharon Fonseca. La loro piccola Blu Jerusalema, di appena 5, ha subito un intervento a causa di unaal palato. Il popolare imprenditore ne ha parlato sui social che tanto lo hanno fatto conoscere (quasi 20 milioni solo su Instagram) soffermandosi sulla “difficoltà di vedere una creatura innocente soffrire“. La didascalia che accompagna la tenera foto di lui con in braccio la bimba recita: “Nonmai lacol suodelle prime ore post operatorie nelle quali le mie braccia erano la sua unica certezza… voglio che rimanga ogni ricordo interno ed esterno di questa profonda lezione di coraggio che questo piccolo angelo ha dato a me e a Sharon”. E ancora: “Lei, con la ...

Sharon Fonseca racconta le sue ansie di mamma dopo l'operazione cui è stata sottoposta la figlia Blu Jerusalema , che ha appena cinque mesi. Anche lei, come il compagno, ha pubblicato un post su Instagram mostrando delle immagini dolcissime che la ritraggono con la piccola tra le braccia.