Giampiero muore a 37 anni a causa del Covid | contagiato in ospedale durante dei controlli

Covid, contagiato in ospedale durante un controllo: Giampiero muore a 37 anni a Lecce Giampiero aveva appena 37 anni ed era originario di Giuliano, frazione di Castrignano del Capo, nel Leccese. Grazie al suo diploma in Informatica e all'esperienza sviluppata nel settore dei computer ...

