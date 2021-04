Giacomo Agostini testimonial del Rally Prealpi Orobiche: al via 106 equipaggi (Di venerdì 16 aprile 2021) Sarà un Rally da albo d’oro quello delle Prealpi Orobiche, che si correrà il 24 e 25 aprile sulle strade della nostra Provincia, con l’organizzazione dell’Automobile Club di Bergamo. Ci sono molti crismi a conferire il carattere dell’eccezionalità all’evento: un testimonial entrato nella storia del motociclismo mondiale come Giacomo Agostini e la partecipazione di ben 106 equipaggi al via, un numero che dimostra collateralmente allo sport, la voglia di ripartire. Il pluricampione Giacomo Agostini, ha ricevuto nella sua “sala trofei” a Bergamo il presidente dell’Aci Valerio Bettoni, il vicepresidente Antonio Bonomi e il direttore Giuseppe Pianura. È una galleria di titoli, premi, trofei, riconoscimenti conquistati durante una ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 aprile 2021) Sarà unda albo d’oro quello delle, che si correrà il 24 e 25 aprile sulle strade della nostra Provincia, con l’organizzazione dell’Automobile Club di Bergamo. Ci sono molti crismi a conferire il carattere dell’eccezionalità all’evento: unentrato nella storia del motociclismo mondiale comee la partecipazione di ben 106al via, un numero che dimostra collateralmente allo sport, la voglia di ripartire. Il pluricampione, ha ricevuto nella sua “sala trofei” a Bergamo il presidente dell’Aci Valerio Bettoni, il vicepresidente Antonio Bonomi e il direttore Giuseppe Pianura. È una galleria di titoli, premi, trofei, riconoscimenti conquistati durante una ...

